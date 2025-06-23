(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/166 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/166 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.TAŞINMAZ

Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi, Kalaba Mahallesi 5730 Ada 10 Parsel kain 644,00m2 yüzölçümlü, 8/120 arsa paylı,1. Kat 5 Nolu Mesken 3 oda (2 oda salona açılıyor), salon, antre-koridor, mutfak, banyo, wc ve balkondan müteşekkil,net kullanım alanının 66,00m2 olduğu,bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kalaba Mah. Hüzün Cad. No:3/5 Akın Apt. Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 644,00 m2 Arsa Payı : 8/120 İmar Durumu:Var

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:35

2.TAŞINMAZ

Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesiKarargahtepe Mahallesi 5728 Ada 14 Parsele kain 985,00m2 yüzölçümlü, 8/152 arsa paylı,Zemin Kat 1. Nolu Mesken 2 oda, salon, antre-koridor, mutfak, banyo, wc ve balkondan müteşekkil,kullanım alanının 50m2 olduğu,bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Karargahtepe Mah. Haliç Cad. No:17/1 Seven Köşk Apt.Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 985,00 m2Arsa Payı : 8/152 İmar Durumu:Var

Kıymeti : 1.800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.