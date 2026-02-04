2024/333 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/333 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Kalaba mahallesi Sanatoryum Caddesi 52 kapı numaralı İlpan Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında Kalaba mahallesi, 5734 ada 2 parselde kayıtlı 484,00 m² yüzölçümlü 6/100 arsa paylı zemin kat 1 nolu meskenin bulunduğu binanın; bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluştuğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda meskenin; salon, 2 oda, antre-koridor, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluştuğu, 2 odasının salona bağlantılı olduğu, ısınmanın soba ile sağlandığı, net faydalı alanının 50,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile eklentisi 1 nolu kömürlükle birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kalaba Mah. Sanatoryum Cad. İlpan Apt. No:52/5 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 484,00 m2

Arsa Payı : 6/100

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/01/2025 tarih ve1510765 sayılı cevabi yazılarında, onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "ayrık nizam 4 katlı" olduğu, parselin bağlı bulunduğu plan notları olmadığından yıkılıp yapılması durumunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğine uyulması gerektiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:45

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:45

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.