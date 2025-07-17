2025/2767 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2767 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 121 Ada, 33 Parsel, 3. Kat 15 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Alt ve üstyapı hizmetlerinden istifadesi tamdır.Ana Taşınmaz Özellikleri Bodrum+zemin+3 normal kat+çatı arası katlıdır.Yaklaşık 30 yıllık yapıdır.Mesken nitelikli 17 adet, dükkan nitelikli 1 adet olmak üzere18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Asansör bulunmamaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri Güney-doğu cephelidir.Üst katı(çatı arası kat) son kat konumundadır. Proje uyarınca; alt kat(3.kat):antre,salon,mutfak,3oda,wc,2 balkon bölümlerinden, üstat(çatı arası kat);antre,oda,banyo bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca 4+1 mimari formdadır.Açık balkonlardan birisi mutfak ile diğeri ise oda ile bağlantılıdır.Salona 2 oda bağımlıdır. Halihazırda; alt kat(3.kat) balkonlar dahil net alanı 90 m2, üst kat(çatı arası kat) net alanı 56 m2,toplam balkonlar dahil net alanı 146 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazırda; alt kat(3.kat) brüt alanı 101 m2,üst kat(çatı arası kat) brüt alanı 63 m2, toplam brüt alanı 164 m2 olarak tespit edilmiştir.Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombiile sağlanmaktadır.

Adresi : Atatürk Mah. Barbaros Caddesi Taşan Apt. No:11/15 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 835,00 m2 Arsa Payı : 40/760

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup, yapılaşma şartları; ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi: 5 mt., yan bahçe mesafesi: 3 mt. 'dir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.