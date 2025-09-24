DOSYA NO : 2023/617 Esas

KARAR NO : 2025/521

Cinsel Taciz, Kadına Karşı Tehdit, Tehdit, Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 105/1-1.cümle, 106/1-2.cümle, 86/2-1. cümle, 106/1-1.cümle, 125/1, 106/2.a maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Mehmet Ali ve Haney oğlu, 02/05/1961 doğumlu,Sivas/Kangal/Taşlı nüfusuna kayıtlı BAKİ KARADUMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ALTI GAZETE İLE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2025