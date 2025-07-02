Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 2 Temmuz 1993'de yaşanan Sivas Katliamı, bugün 32. yılında anılıyor. Bu kara günde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a gelen çok sayıda yazar, sanatçı ve aydın, Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülmüştü. Olayda 33 aydın, 2 otel çalışanı ve 2 gösterici hayatını kaybetti.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Türkiye’nin dört bir yanından aydınlar, sanatçılar ve halk ozanları Sivas’a gelmişti. Etkinliklere davet edilen isimlerden biri de yazar Aziz Nesin’di. Nesin’in laiklik vurgusu yapan bazı söylemleri ve yayımladığı yazılar, bazı gruplar tarafından hedef alınmıştı.

2 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı çıkışı toplanan binlerce kişi, “Şeriat isteriz” sloganları atarak Madımak Oteli’ne yürüdü. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda otel kuşatıldı, taşlandı ve en sonunda yakıldı. Otelin içerisine sığınanlar, saatlerce alevlerin ve dumanın arasında yardım bekledi. Ancak etkili bir müdahale yapılmadı. Çoğu dumandan boğularak olmak üzere 37 insan hayatını kaybetti.

Kaybedilenler arasında şu isimler yer alıyordu: Metin Altıok, Behçet Aysan, Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Muhibe Akarsu ve daha niceleri… Türkiye'nin kültürel ve entelektüel birikimine büyük katkı sunan bu insanlar, hedef oldu.

O DÖNEMDE NEDEN KİMSE BİR ŞEY YAPAMADI?

Sivas Katliamı'nın gerçekleştiği dönemde Türkiye'nin Başbakanı Tansu Çiller idi. Olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, “Otelin dışındakiler cezalandırılacak” ifadesini kullanarak kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Ancak saldırının büyüklüğü ve güvenlik güçlerinin yetersiz müdahalesi, devletin organizasyonsuzluğunu ve olaya karşı yeterli ciddiyetin gösterilmediğini gözler önüne serdi.

Katliam günü, saatler süren kuşatma ve saldırıya rağmen emniyet güçleri etkin bir şekilde müdahale edemedi ya da etmedi. Askerî birlikler olay yerine geç sevk edildi. Güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı görüntüler hafızalara kazındı.

ADALET YERİNİ BULDU MU?

Sivas Katliamı’yla ilgili açılan davalarda birçok sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak yıllar içinde sanıklardan bazıları firar ederken, bazıları serbest kaldı. Halen yakalanamayan sanıklar bulunuyor. Olayın arka planı ve ihmalleriyle ilgili birçok soru ise yanıtsız kalmaya devam ediyor.

PEKİ MADIMAK OTELE NE OLDU?

Uzun süre tepkilere rağmen restoran olarak kullanılan Madımak Oteli, 2010 yılında “Sivas Bilim ve Kültür Merkezi”ne dönüştürüldü. Ancak birçok aydın ve Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları, otelin tamamen yıkılıp bir anıt müzeye dönüştürülmesini istiyor.