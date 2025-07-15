Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan 21 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yenileyerek takımda kalmayı tercih etti. Kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Taha, “Trabzonspor’da yeterince süre alamadığım bir dönemin ardından Göztepe’de yeniden ayağa kalktım. Burada forma şansı bulmak bana iyi geldi. Göztepe’den ayrılmayı hiç düşünmedim” dedi.

“Geçen sezon hedefimiz Avrupa’ydı, bu yıl daha da hazırız” diyen genç savunmacı, “Avrupa biletini geçen sezon kıl payı kaçırdık. Bu yıl çok daha bilinçliyiz. Kamp sürecimiz yoğun geçiyor, takım olarak istekliyiz. Bu sezon hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaptan Köybaşı: "Göztepe gibi büyük camialar hedefsiz olmaz"

Takımın deneyimli ismi ve kaptanı İsmail Köybaşı da sarı-kırmızılı formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken, kamp sürecinden memnun olduğunu söyledi. “Herkesin gelişmesini isteyen, talepkâr bir hocamız var. Bu bizim için büyük bir avantaj. Yeni gelen arkadaşlarımız da uyum sağlamaya başladı” dedi.

İsmail Köybaşı, Göztepe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak, “Böyle büyük bir camiada hedefsiz, coşkusuz olunmaz. Bizim için önemli olan sabırla çalışmak ve her zaman mücadele etmek. İlk başta kazanamayabiliriz ama yılmadan devam edersek başarı kaçınılmaz olur. Bu sezon istekli, coşkulu ve sabırlı bir takım izleyeceksiniz” diye konuştu.