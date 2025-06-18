İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Hakkında ev hapsi uygulanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen iş insanı S.D., verdiği ifadede İBB'den yaklaşık 500 milyon liralık hak edişlerini alabilmek için Şile’deki iki arsasını CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in kardeşine devrettiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

“İBB’den ödeme almak için taşınmaz devretmem istendi”

Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren S.D., 2022 yılından itibaren İBB ve iştiraklerinden ihaleler aldığını, 2023 yılında ise 1 milyar 6 milyon TL bedelli asfalt döküm ihalesini kazandığını belirtti. Yaklaşık üç ay boyunca çalışmasına rağmen ödeme alamadığını belirten S.D., alacaklarının 500 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

İfadesine göre bu süreçte, hakkında suç örgütü soruşturması yürütülen Baki Aydöner tarafından arandığını belirten S.D., “Aydöner, İBB’de danışman olduğunu ve bu görev için Ekrem İmamoğlu tarafından yetkilendirildiğini söyledi. Ödeme almak istiyorsam 'sistemi' bilmem gerektiğini, para vermeden ödeme yapılamayacağını söyledi” dedi.

“Parası olmayanlar arsa devrediyor”

S.D., yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle Aydöner’in kardeşine ait bir inşaat firmasına Şile’deki iki taşınmazını devrettiğini, bu devir işleminden sonra İBB ödemelerinin düzenli şekilde yapılmaya başladığını kaydetti.

“Bu taşınmazlar bana ya da aileme hiçbir şekilde ödeme yapılmadan alındı. Sadece hak ettiğim alacaklarımı alabilmem için zorla devrettirildi” diyen S.D., 50 milyon TL değerinde olduğunu iddia ettiği arsaların 5 milyon lira civarında satılmış gibi gösterildiğini belirtti.

“Sahte senet düzenlediler, sonra yırtıp attılar”

2025 yılının Şubat ayında tekrar Aydöner tarafından arandığını aktaran S.D., Ekrem İmamoğlu’nun olası bir operasyona karşı uyarıda bulunduğunu, bu nedenle geçmişe dönük olarak satışa dair sahte sözleşme ve senet hazırlanmasını istediklerini ifade etti.

İddiaya göre, hazırlanan senetler daha sonra Aydöner tarafından S.D.'nin kardeşinin yanında yırtılarak imha edildi. Ancak S.D.'nin kardeşi, senetlerin fotoğrafını çekerek kanıt olarak dosyaya sundu.

“Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflar göstererek güven sağladı”

S.D., süreç boyunca sadece Baki Aydöner ile iletişim kurduğunu, ancak Aydöner’in her görüşmede Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğraflar göstererek güven kazanmaya çalıştığını belirtti. Aydöner’in kendisini "Ekrem Bey'in görevlendirdiği kişi" olarak tanıttığını vurgulayan iş insanı, “İlk başta inanmadım ama fotoğraflar ve gün içindeki aktiviteleri anlatması beni ikna etti” dedi.