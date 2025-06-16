EBRU APALAK

1973 yılından bu yana düzenlenen Hitit Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun onayıyla, Ankara Otomobil Spor Kulübü’nün (ANOK) ev sahipliğinde Beypazarı’nda 14-15 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Mahalli 49. Hitit Rallisine 21 otomobil ve 42 sporcu katıldı.

Ralli, 14 Haziran’da saat 17.00’de Alaaddin Sokak’taki törenle başladı. Törene Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve ANOK Başkanı Sinan Çetin katıldı. Beypazarı Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Mamak Belediyesi Bandosu törende gösteri yaptı.

BEYPAZARI’NDAN YUNANİSTAN’A

Ralli pilotları duygu ve düşüncelerini törende dile getirdi. 2023 Türkiye Ralli Şampiyonu Ali Türkkan, halkın ralliye gösterdiği ilgiden sporcuların memnun olduğunu söyledi. Türkkan, “Çok yoğun ilgi var. Böyle bir şey beklemiyorduk.” dedi. Dünya Ralli Şampiyonası için bu hafta Yunanistan’a gideceklerini hatırlatarak, 49. Hitit Rallisi’nin Yunanistan için bir hazırlık olacağını belirtti. “Burada oraya iyi bir hazırlık yapmak istiyoruz.” dedi.

Ankara hariç Türkiye’nin birçok kentinde yarışan ralli pilotu Berkay Erdoğan, “Beypazarı gibi tarihi dokusu olan güzel bir yerde yarışmak bizim için çok özel.” dedi.

Pilot Hüseyin Çetmen ise, teknik etapları beğendiklerini belirtti. 1,80 kilometre uzunluğundaki SSS 1 Jandarma 186. Yıl Seyirci Özel Etabı ise Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda saat 17:33’te yapıldı.

AKK KÜLTÜR SANAT MECLİSİ HİTİT RALLİSİ’NDE

Ralliyi izlemek isteyenler için iki gün boyunca belirlenen noktalardan ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Beypazarlıların ralliye ilgisi yoğundu. Beypazarlıların yanı sıra halkın farklı kesimlerinden birçok kişi de ralliyi ilgiyle izledi. Ankara Kent Konseyi (AKK) Kültür Sanat Meclisi de ralliyi takip etti. AKK’nin önünden Beypazarı’na otobüs kaldırarak ikinci “Fotoğrafik Ankara” gezisini düzenledi.

Ekipler, 15 Haziran’da saat 09.53’ten itibaren uzunluğu 63 kilometre olan Türksat (Yoğunpelit), Coffee Chefs (Uşakgöl) ve Aslanlar Petrol (Doğanyurt) etaplarını ikişer kez geçerek ralliyi tamamladı.

EYTAN HALFON – CAN HERGÜNER İKİLİSİ ŞAMPİYON OLDU

Ralli, 15 Haziran’da saat 17.00’de Alaaddin Sokak’ta düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

49. Hitit Rallisi’nin şampiyonu, Eytan Halfon – Can Hergüner ikilisi oldu. Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan bu ekip, en hızlı süreye ulaşarak yarışı ilk sırada tamamladı.

İkinci sırada Hüseyin Çetmen – Çağlar Süren ikilisi, üçüncü sırada ise Okan Öztürk – Hakan Uçucu ikilisi yer aldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, rallinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

“Beypazarı’nda adrenalin dolu bir hafta sonunu keyifle yaşadık. 49. Hitit Rallisi’nin son gününde de Beypazarı’nda yarış heyecanı son süratti. Ralli şampiyonlarımızı ve derece alan pilotlarımızı tebrik ediyor, bu heyecanı bizlerle paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.”