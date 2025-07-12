Galatasaray, dünya yıldızı Victor Osimhen için Napoli ile olan transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı yönetim tekliflerini üst üste sunarken, İtalya basınından gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

De Laurentiis'e Tehdit İddiası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in Galatasaray’a transferini zora sokması nedeniyle bazı taraftarlar tarafından ölümle tehdit edildi. Transferin önünde engel olarak görülen başkanın, taraftarın sabrını taşırdığı belirtiliyor.

Sadece Galatasaray’ı İstiyor

Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen yüksek bedelli teklifler yerine yalnızca Galatasaray’a gitmek istemesi süreci karmaşık hale getirdi. Napoli cephesi, oyuncunun serbest kalma maddesinin 15 Temmuz’da sona ereceğini hesaba katarak Al Hilal’e yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir satış planlıyor.

Farklı Talepler, Zorlayıcı Süreç

Galatasaray ve Napoli bir haftadır müzakereleri sürdürüyor. Her gün yeni bir talep ile masaya gelen Napoli yönetimine son olarak 40 milyon Euro peşin olmak üzere toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu öğrenildi. Ancak İtalyan ekibi henüz resmi bir karar vermiş değil.