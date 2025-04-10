Tan, sosyal medya hesabından "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin SOC grubunun, İngilizce 'Socialists, Democrats and Greens Group' (Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu), Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, tutuklu diğer Belediye Başkanlarımız ve genç göstericiler hakkında yaptığı açıklama"yı paylaştı ve SOC'un bu açıklamasını ekledi:

"Biz Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son Kongresi'ni ve Başkan Özgür Özel'in oy birliğiyle yeniden seçilmesini kutluyoruz. Türkiye'de son dönemde yaşanan gözaltı dalgası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve yüzlerce kişinin tutuklanması, Türkiye'nin demokrasisi için kritik bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Türkiye'deki muhalefet liderlerinin gözaltına alınması, yargının bağımsızlığı ve demokratik güvencelerin zayıflaması konusunda ciddi endişelere yol açmıştır. Gizli tanıkların kullanılması ve siyasi gerekçelerle açılan davalar, hukuk devletini zayıflatmakta ve meşru demokratik muhalefeti susturmaktadır. Siyasi haklarını kullanan tüm bireylerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor ve Türk yetkililerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Türkiye'nin demokratik normlar ve uluslararası standartlar konusunda verdiği taahhütlere sadık kalması hayati önem taşımaktadır. Siyasi figürlerin keyfi şekilde tutuklanması ve temel özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik olduğunu iddia eden bir sistemde yer bulmamalıdır. Bir ulusun gücü, adaleti sağlama, temel hakları koruma ve halkının kendi geleceğini özgürce belirlemesine izin verme kapasitesindedir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ilçelerin belediye başkanları ve barışçıl protesto haklarını kullanan gençlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin SOC grubunun,İngilizce "Socialists, Democrats and Greens Group"(Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu),Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu,tutuklu diğer Belediye Başkanlarımız ve genç göstericiler hakkında yaptığı açıklama 👇 pic.twitter.com/0eAIqfOLCB Nolan'ın ödüllü filmi "Başlangıç" yeniden sevenleriyle buluşacak April 10, 2025