Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, Adli Tıp Kurumu'nun isteği üzerine yeniden kemik iliği alınmasına karar verildi.

Adli Tıp Kurumu, daha önce alınan kemik iliği örneklerinin tanı koymak için yetersiz olduğunu belirterek, ileri hematopatolojik incelemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Neden Yeniden Biyopsi?

İlk biyopsi örneklerinde blast oranı %1–2 olarak tespit edilmiş, ancak bu oran “tanı koymak için yeterli yoğunlukta değil” şeklinde değerlendirilmişti. Bu nedenle, ileri tetkik için yeni kemik iliği örneği alınması talep edildi.