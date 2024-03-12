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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 AAU 209 plakalı minibüs, şarampole devrilip, takla atarak çamurlu araziye girdi. Ters dönen araçtaki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Minibüstekilerin yardımına, kazanın olduğu bölgenin karşısındaki otomotiv firmasının çalışanları koştu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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