Konya'nın Beyşehir ilçesinde zemin katın balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hacıakif Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki balkonda oynayan 5 yaşındaki Ö.Ö. iddiaya göre demir korkulukların üzerine çıkınca dengesini kaybederek düştü.
Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerine yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA