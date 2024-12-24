Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"23.12.2024 günü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerimizce bir adrese yapılan operasyon neticesinde;

(H.Ç. - Urfa - 1983) isimli şahıs ekiplerimizce YAKALANMIŞ,

Yapılan aramalarda:

59.800 dal makaron

2 adet elektrikli sigara doldurma makinası

1 adet sigara paketleme makinası

15 kg tütün ele geçirilmiştir.

(H.Ç. - Urfa - 1983) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. "