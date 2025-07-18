İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vardar, Jolly Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak ile sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken rezervasyon kampanyalarına yoğun talep aldıklarını kaydeden Mete Vardar, yerli turistte de artık erken rezervasyon bilincinin oluştuğuna dikkati çekti.

Vardar, 'Ekim 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda indirimlerle sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasına çok güçlü bir talep oluştu. Rezervasyonların yüzde 50'den fazlasını bu dönemde aldık. Ayrıca bankalarla yaptığımız özel kart ve puan kampanyaları, kredi kartına vade farksız taksit ve kupon indirimleri gibi çalışmalarımızla birlikte bu yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 30'un, ciroda ise yüzde 60'ın üzerinde büyüme yakaladık.' şeklinde konuştu.

Mete Vardar, dünyanın hemen her yerinde yerli turistin çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'de de bu durumu ticari ilişkilerinde ve sosyal mecralarda yıllarca anlattıklarını, nihayetinde bu alanda vatandaşların artık daha öncelikli hale geldiğini ve emeklerinin meyvesini verdiğini paylaştı.

- 'Sezon içinde de yüzde 50'ye varan indirim'

Acentelerin de bu süreçte elini taşın altına koyduğunu dile getiren Mete Vardar, erken rezervasyon kampanyası ile Ekim'de, Temmuz için tatil alan bir misafirlerinin, tatilinin sadece yüzde 25'ini ödediğini kalan kısmı ise sekiz ay sonra dokuz taksitte ödediğini söyledi.

Mete Vardar, buradaki yüzde 75'lik ödeme kısmını acente olarak kendilerinin finanse ettiğini vurgulayarak, 'Sezon içinde de yüzde 50'ye varan indirim ve taksit fırsatları ile misafirlerimizin kafa rahatlığı ile tatil yapması için desteğimizi hep gösterdik. Paranın bu kadar kıymetli olduğu bir dönemde, sektörümüzdeki çarkların dönmesi için biz elimizi taşın altına koyduk.' ifadelerini kullandı.

Geçen yıla oranla 2025'e çok daha iyi hazırlandıklarını paylaşan Vardar, otel fiyatlarında, enflasyonun çok altında artış yapıldığını ve kendilerinin de bankalarla yaptıkları özel anlaşmalar sayesinde vade farksız kredi kartı taksit imkanı sağladıklarını aktardı.

Mete Vardar, erken rezervasyon sürecinde çok özel kampanyalar hazırladıklarına da değinerek, bu durumun misafirlerinin satın alma gücünü artırdığını söyledi.

İç pazarı büyütmeyi kendilerine misyon edindiklerine dikkati çeken Mete Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Ülkemizde tatil algısının gelişimine sunduğumuz katkılarla yetinmiyor, şimdi 'Yavru Vatan'ımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizmin gelişimine yönelik tüm imkanları seferber ettik. Kıbrıs'ta çok büyük yatırımlar var, otel sayısı artıyor. Kıbrıs kültür turları öne çıkardığımız en özel ürünümüz oldu. Şu anda da bu turlara çok güçlü bir talep oluşmasını sağladık. Mutlu ve gururluyuz. 'Yavru Vatan'a hizmeti bir milli görev olarak görüyoruz.'

- 'Avrupa'ya talep çok güçlü'

Jolly CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar da iç pazarda güçlü bir büyüme kaydettiklerini, kültür turizminin ise Jolly'nin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Vardar, Kültür turlarında liderliklerinin devam ettiğini, özellikle Kars turlarında kişi sayısında yüzde 135 artış sağlandığını aktararak, her sene olduğu gibi Mardin ve 'GAP' turlarının misafirlerin öncelikli tercihi arasında yer aldığını ifade etti.

Son dönemde döviz kurlarındaki istikrarın da etkisiyle yurtdışı turlara yönelik talebin arttığını belirten Mert Vardar, 'Vize randevu sorunu maalesef hala devam ediyor. Jolly olarak konsolosluklarla yoğun iletişim halinde çözüm arayışındayız. Ancak yine de Avrupa'ya talep çok güçlü. Özellikle Benelüks turlarında kişi sayısında yüzde 140 büyüme yakaladık. Bunun yanı sıra İtalya, İspanya ve Yunanistan'a olan talep de çok yüksek. Bu bölgelerde de kişi sayısında yüzde 20'lere varan büyüme sağladık.' değerlendirmelerinde bulundu.

- 'Tayland, Bali ve Japonya'ya ilgi büyük'

Mert Vardar, 'Uzak Ülkeler' stratejisi doğrultusunda özel tur paketleri hazırladıklarına değinerek, özellikle Tayland, Bali ve Japonya gibi destinasyonlara yönelik ilgide ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Bu bölgelere yönelik taleplerde yaklaşık yüzde 50 artış kaydedildiğine dikkati çeken Vardar, Japonya özelinde cirosal büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre dört kat arttığını bildirdi.

Vardar, vizesiz ülkelere olan ilginin de yüksek seyrettiğini belirterek, Dubai, Mısır ve Balkanlar'ın bu yıl da en çok talep gören destinasyonlar arasında yer aldığını ifade etti.

Bu yıl sadece hedef belirlemekle kalmadıklarını, vizyonlarını da genişlettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm markalarından biri olarak, sektördeki liderliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 2025'te güçlü altyapımız, dijitalleşme yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odaklı projelerimiz ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Potansiyelimize, deneyimli ekibimize ve birlikte büyüdüğümüz milyonlarca misafirimize olan inancımızla bu yılı başarılı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.'