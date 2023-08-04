Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kınık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bugün saat 17.40’ta Kalemköy Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakikada yapıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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