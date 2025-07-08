İzmir’de arka arkaya çıkan orman yangınları hem yerleşim yerlerinde hem de ticari alanlarda ciddi kayıplara yol açtı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, yangınların ardından evleri ve iş yerleri ormanlık alanlara yakın olan vatandaşların yangın sigortasına yöneldiğini ifade etti. “Yangın riski yaz aylarında sıkça gündeme gelse de, bu riskin nasıl sigortalanacağı konusunda yeterince bilgi verilmiyor” diyen Küçüközmen, sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında gerçekçi ve bilgilendirici bir diyalog kurulması gerektiğine dikkat çekti.

“Her Yangın Sigortası Aynı Değildir” Uyarısı

Her yangın sigortasının kapsamının farklı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Küçüközmen, poliçelerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirtti. “Poliçe sadece bina için mi, yoksa eşya dahil mi? Orman yangını, duman, yayılma gibi zararları kapsıyor mu?” sorularının mutlaka sorulması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kiracıların da kira kaybı gibi dolaylı zararlara karşı teminat araması gerektiğini vurguladı.

Ek Teminatlar Özellikle Ormanlık Alanlara Yakın Konutlar İçin Şart

Konut veya eşyaların sigortalanırken gerçek piyasa değeri üzerinden işlem yapılması gerektiğini vurgulayan Küçüközmen, eksik veya fazla sigortanın ciddi mağduriyetler yaratabileceğini söyledi. Duman, su baskını, enkaz kaldırma, kira kaybı ve alternatif konut gideri gibi ek teminatların poliçeye dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. “Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), yangını kapsamaz. Yangın sigortası mutlaka ayrı yapılmalıdır” diyerek uyarıda bulundu.

Risk Haritası Şart: Sitelerde Toplu Sigorta Önerisi

Risklerin gerçekleşmeden önce göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Küçüközmen, yaşanılan bölgeye özel risk haritalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti. Sigorta şirketlerinin de kapsamlı bilgilendirme yapmasının önemine dikkat çeken Küçüközmen, sitelerde bireysel değil toplu sigorta yaptırılmasının daha etkin koruma sağlayacağını belirterek, “Şu anki verilere göre yangın sigortası taleplerinde yüzde 15 artış yaşanabilir. Ancak kesin oranı yaz sezonu sonunda görebileceğiz” dedi.