İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kara ekiplerinin müdahalesi devam ederken, havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıntılar gelecek..