İHALE İLANI
İhaleyi Gerçekleştirecek Kurum
T.C. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 9. Bölge Müdürlüğü /Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
|I. İhale Konusuna Ait Bilgiler
|İhale Konusu İşin Niteliği
|Kiralama
|İhalenin Konusu
|Eğriova Tabiat Parkı 1 Adet Kır Lokantası, 1 Adet izci evi, 1 Adet Sabit Çadır Ünitesi,1 Adet Uzay Gözlem İstasyonu, 1 Adet Yemekhane, ve 20 Adet Çadır Kapasiteli çadır kamp alanı işletmesi
|İhale Konusu İşin Süresi
|5+15 Yıl
|İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın Adı
|Eğriova Tabiat Parkı 1 Adet Kır Lokantası, 1 Adet izci evi, 1 Adet Sabit Çadır Ünitesi,1 Adet Uzay Gözlem İstasyonu, 1 Adet Yemekhane, ve 20 Adet Çadır Kapasiteli çadır kamp alanı işletmesi
|İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adı
|ANKARA/Beypazarı
|II. İhaleye Ait Bilgiler
|İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat
|05/03/2026 ve 14:00
|İhalenin Gerçekleştirileceği Yer
|9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
|İhale Usulü
|2886 Sayılı Kanunun 35 nci maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28 nci maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” usulü
|İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl)
|369.099,12 TL
|Geçici Teminat Tutarı
|11.073,00 TL.
|İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer
|9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kat: 7 Oda: 703
|İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL)
| 2.500,00 TL.
|İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer
|05/03/2026 ve 13:59 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 6.kat 601
|III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
- Bu iş için 369.099,12 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 1 (bir) katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
- İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 200.000,00 TL’e ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. (Büyük yatırım öngörülen işletmecilik ihalelerinde kullanılması uygun olacaktır)
- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen; faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
- Sözleşmenin konusunda konaklama tesisi işletmeciliği yer alan ihalelerde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı Kullanım Alanı ile A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, (Not: Sözleşme konusunun Konaklama Tesisi, Kamp Alanı İşletmeciliği veya bunlarla birlikte günübirlik kullanım alanı işletmeciliği niteliğinde olsa bile ihale şartnamesinde sadece konaklama tesisi işletmeciliğine yönelik iş deneyim kriteri kullanılacaktır. aşağıda yer alan Günübirlik Alan Kullanımına yönelik iş deneyim kriterlerine yer verilmeyecektir...!)
- Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği, ( Not: Sözleşme konusunun sadece Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliği niteliğinde olması durumunda ihale şartnamesinde hem konaklama tesisi işletmeciliğine yönelik hem de Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğine yönelik iş deneyim kriterleri birlikte kullanılacaktır.)
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.
|IV. İhaleye Katılamayacak Olan İstekliler
|
a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde tarif edilen gerçek veya tüzel kişiler,
- İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
- İsteklinin;
b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,
c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,
ihaleye katılamazlar.