Raporda Pınar Bulunmaz'ın intihar etmediği değerlendirilirken, tutuksuz yargılanan sanık Rıdvan Bulunmaz'ın için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi. 1 üye hakim ise sanığın tutuklanması yönünde muhalefet şerhi koydu.

Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü Rıdvan Bulunmaz arasında telefonda tartışma çıktı. İnfaz koruma memuru olan Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti. Eşini gören Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle takip etmeye başladı. Rıdvan Bulunmaz, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Pınar Bulunmaz'ı durdurup araca bindirdi.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Otomobilde Pınar Bulunmaz tabanca ile vuruldu. Rıdvan Bulunmaz, daha sonra yaralı Pınar Bulunmaz ile annesinin evine gitti. Burada Rıdvan Bulunmaz, aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. Rıdvan Bulunmaz'ın ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Pınar Bulunmaz'ın evinden çıktığı anlar ile Rıdvan Bulunmaz'ın olaydan sonra annesinin evine gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, tedavisinin ardından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DELİLLERİ KARATMA ŞÜPHESİ

Raporun ardından mahkeme heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi. 1 üye hakim ise sanığın tutuklanması yönünde muhalefet şerhi koydu. Hakim muhalefet şerhinde, şu ifadeler kullandı:

"Sanık Rıdvan Bulunmaz'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, delilleri karartma şüphesinin bulunması, toplanmayan deliller ve dinlenmeyen tanıkların bulunduğu ve tutuklama nedeninin varlığı nazara alındığında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı kanaatiyle sanığın tutuklanmasına karar verilmesi gerekirken tutuklanmasına yönelik talebin reddine ilişkin sayın çoğunluğun görüşlerine iştirak etmiyorum." Duruşma, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere cevabının dönüşünün beklenmesi ve tanık G.Y. hakkında yeniden zorla getirilmesi emrinin düzenlenmesi için 8 Ekim'e ertelendi.