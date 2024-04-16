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Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi BaşkanlığıT A B L O-1 Ulus Emlak MüdürlüğündenSatılacak Olan TaşınmazlarSıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaPars...

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mask

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
T A B L O-1 
Ulus Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaParselYüzölçümü    (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli                                   (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
106060108420MamakKusunlar50856125.000,004.400,00Konut Alanı26.400.000,005.280.000,0009:0025.04.2024
206060109777MamakKüçük Kayaş52374203.069,00751,00Konut Alanı5.257.000,001.051.400,0009:1025.04.2024
306060103771MamakKüçük Kayaş3574415701,00701,00Konut Alanı4.907.000,00981.400,0009:2025.04.2024
406060107445MamakKarşıyaka-Lalahan812113.227,003.227,00Bağ-Bahçe Alanı3.872.400,00774.480,0009:3025.04.2024
506060107449MamakKarşıyaka-Lalahan81831.951,001.951,00Konut Alanı2.341.200,00468.240,0009:4025.04.2024
606060109646MamakKarşıyaka-Lalahan5281761.043,001.043,00Konut Alanı1.825.250,00365.050,0009:5025.04.2024
706060107359MamakKarşıyaka-Lalahan6101627,00627,00Konut Alanı1.003.200,00200.640,0010:0025.04.2024
806060107472MamakKarşıyaka-Lalahan8323887,00411,00Konut Alanı493.200,0098.640,0010:1025.04.2024
906060104434MamakYeşilbayır358751271,00271,00Konut Alanı2.303.500,00460.700,0010:2025.04.2024
1006010107236AltındağKaracaviran2422314.800,004.403,70Konut Alanı19.816.650,003.963.330,0010:3025.04.2024
1106010107502Altındağİçkale49345112,00112,00Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı1.274.400,00254.880,0010:4025.04.2024
1206010108302AltındağAydıncık2474011.218,59787,40Konut Alanı1.023.650,00204.730,0010:5025.04.2024
1306010107218AltındağGiçik5271636,00391,00Konut Alanı684.250,00136.850,0011:0025.04.2024
1406150105387ElmadağTatlıca98516.624,006.624,00Konut Alanı10.600.000,002.120.000,0011:1025.04.2024
1506150105388ElmadağTatlıca98614.825,004.825,00Konut Alanı8.203.000,001.640.600,0011:2025.04.2024
1606150105386ElmadağTatlıca98412.246,002.246,00Konut Alanı4.716.600,00943.320,0011:3025.04.2024
1706150105360ElmadağTatlıca96812.452,002.452,00Konut Alanı3.188.000,00637.600,0013:3025.04.2024
1806150105345ElmadağTatlıca95212490,00490,00Konut Alanı640.000,00128.000,0013:3525.04.2024
1906150105346ElmadağTatlıca95213490,00490,00Konut Alanı640.000,00128.000,0013:4025.04.2024
2006150105347ElmadağTatlıca95214670,00670,00Konut Alanı871.000,00174.200,0013:4525.04.2024
2106150105356ElmadağTatlıca96211.426,001.426,00Konut Alanı1.285.000,00257.000,0013:5025.04.2024
2206150105361ElmadağTatlıca9721683,00683,00Konut Alanı890.000,00178.000,0013:5525.04.2024
2306150105362ElmadağTatlıca9725611,00611,00Konut Alanı795.000,00159.000,0014:0025.04.2024
2406150105365ElmadağTatlıca9745885,00885,00Konut Alanı1.151.000,00230.200,0014:0525.04.2024
2506150105372ElmadağTatlıca9765595,00595,00Konut Alanı715.000,00143.000,0014:1025.04.2024
2606150105373ElmadağTatlıca9766744,00744,00Konut Alanı895.000,00179.000,0014:1525.04.2024
2706150105120ElmadağTatlıca86613985,00985,00Konut Alanı1.970.000,00394.000,0014:2025.04.2024
2806150105090ElmadağTatlıca8552600,00462,00Konut Alanı1.017.000,00203.400,0014:2525.04.2024
2906150103178ElmadağYeşildere-Fatih11921.349,001.349,00Konut Alanı2.365.000,00473.000,0014:3025.04.2024
3006150103921ElmadağÜçevler10974591,00433,00Konut Alanı610.000,00122.000,0014:3525.04.2024
3106190104475KalecikÇansa2051971548,00548,00Konut Alanı715.000,00143.000,0014:4025.04.2024
3206190104476KalecikÇansa2051986455,00455,00Konut Alanı570.000,00114.000,0014:4525.04.2024
3306190104463KalecikÇansa20520111488,00488,00Konut Alanı586.000,00117.200,0014:5025.04.2024
3406190104419KalecikÇandır36492.055,922.055,92İmarsız-Hamtoprak308.500,0061.700,0014:5525.04.2024
3506190104237KalecikÇandır149391.220,291.220,29İmarsız-Hamtoprak244.500,0048.900,0015:0025.04.2024
3606190104258KalecikÇandır30312667,72667,72İmarsız-Hamtoprak134.000,0026.800,0015:0525.04.2024
3706190104552KalecikMahmutlar2292319,84319,84İmarsız-Hamtoprak1.059.000,00211.800,0015:1025.04.2024
3806190104610KalecikMahmutlar39131.824,651.824,65İmarsız-Hamtoprak219.000,0043.800,0015:1525.04.2024
3906190104608KalecikMahmutlar39811.036,111.036,11İmarsız-Hamtoprak140.000,0028.000,0015:2025.04.2024
4006190104542KalecikYurtyenice23212.572,322.572,32İmarsız-Hamtoprak437.500,0087.500,0015:2525.04.2024
4106190104550KalecikYurtyenice23221.230,491.230,49İmarsız-Hamtoprak221.500,0044.300,0015:3025.04.2024
4206190104394KalecikAktepe1432912.813,0912.813,09İmarsız-Hamtoprak385.000,0077.000,0015:3525.04.2024
4306190104411KalecikAktepe145171.745,171.745,17İmarsız-Hamtoprak123.500,0024.700,0015:4025.04.2024
4406190104401KalecikBeykavağı1554999,80999,80İmarsız-Hamtoprak150.000,0030.000,0015:4525.04.2024
4506190103890KalecikBeykavağı12241.340,001.340,00İmarsız-Hamtoprak107.500,0021.500,0015:5025.04.2024
4606190104403KalecikBeykavağı1643607,34607,34İmarsız-Hamtoprak91.500,0018.300,0015:5525.04.2024
4706190104396KalecikBeykavağı136111.024,101.024,10İmarsız-Hamtoprak51.500,0010.300,0016:0025.04.2024
4806190104399KalecikBeykavağı13610370,51370,51İmarsız-Hamtoprak37.500,0011.250,0016:0525.04.2024
4906190104431KalecikBeykavağı1368661,57661,57İmarsız-Hamtoprak33.500,0010.050,0016:1025.04.2024
5006190104010KalecikSatılar1814643,22643,22İmarsız-Hamtoprak109.500,0021.900,0016:1525.04.2024
5106190104371KalecikKaratepe1244334,96334,96İmarsız-Hamtoprak50.500,0010.100,0016:2025.04.2024
5206190104666Kalecik1.Mıntıka2050544987,00423,00Konut Alanı1.692.000,00338.400,0016:2525.04.2024
5306190104422KalecikÇandır36841.521,191.521,19İmarsız-Hamtoprak228.500,0045.700,0016:3025.04.2024
5406190104416KalecikÇandır3184375,05375,05İmarsız-Hamtoprak75.500,0015.100,0016:3525.04.2024
5506060107426MamakKarşıyaka-Lalahan797714.420,0014.420,00Bağ-Bahçe Düzeni10.100.000,002.020.000,0016:4025.04.2024
5606060107425MamakKarşıyaka-Lalahan797612.046,0012.046,00Bağ-Bahçe Düzeni8.432.200,001.686.440,0016:4525.04.2024
T A B L O - 2
Anıt Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaParselYüzölçümü    (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli                                   (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
5706040108832GölbaşıBallıkpınar11315021.017,00236,00Konut alanı1.345.200,00269.040,0009:0026.04.2024
5806040117156GölbaşıYavrucuk1130391967,00967,00Konut alanı2.660.000,00532.000,0009:1026.04.2024
6006040117349GölbaşıYavrucuk1130326800,00800,00Konut alanı2.200.000,00440.000,0009:2026.04.2024
5906040116095GölbaşıBoyalık1262124542,04542,04Konut alanı470.000,0094.000,0009:3026.04.2024
T A B L O - 3
51/g Pazarlık Usulü ile İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmaz
Sı  ra NoDosya Noİlçesi MahallesiAda Parsel İrtifak Hakkı Süresiİrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²)İrtifak Hakkı AmacıTahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL)Geçici Teminat    (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
6006040114710Gölbaşıİkizce1214551530 Yıl26.462,04İmar planıyla getirilecek/getirilen kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla159.000,0047.700,0009:4026.04.2024
T A B L O - 4
Kale Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra NoDosya Noİlçesi MahallesiAdaParselYüzölçümü    (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli                                   (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
6106080105228Yenimahalleİvedik4234721430,41430,41Konut Alanı2.152.050,00430.410,0010:0026.04.2024
6206080105230Yenimahalleİvedik4234724378,00378,00Konut Alanı1.890.000,00378.000,0010:1026.04.2024
6306080105231Yenimahalleİvedik4234725375,00375,00Konut Alanı1.875.000,00375.000,0010:2026.04.2024
6406080102446YenimahalleYakacık4421111.085,00656,00Konut Alanı2.296.000,00459.200,0010:3026.04.2024
6506080107229YenimahalleSusuz641799600,00600,00Konut Alanı3.600.000,00720.000,0010:4026.04.2024
6606080107262YenimahalleSusuz642001749,99510,79Konut Alanı3.350.000,00670.000,0010:5026.04.2024
6706080107283YenimahalleSusuz642062524,84487,95Konut Alanı2.930.000,00586.000,0011:0026.04.2024
6806080107296YenimahalleSusuz6420761.000,01510,97Konut Alanı3.070.000,00614.000,0011:1026.04.2024
6906080107331YenimahalleSusuz6422441.037,06462,63Konut Alanı3.010.000,00602.000,0011:2026.04.2024
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte;
Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 ve 3 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-4 deki taşınmaz ise Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacak olup, Tablo-3 deki taşınmazların irtifak hakkı ihalesi ise aynı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ilgili müdürlüklerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla ihaleleri yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya / ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Müdürlüklerin ilgili servislerinde görülebilir. 
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02013103

16 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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