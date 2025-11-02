Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tır şüpheli görülerek detaylı incelemeye alındı. Narkotik dedektör köpeği “Kont” ve X-ray tarama sistemi ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerine saklanmış 721 kilogram sıvı metamfetamin tespit edildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yılbaşından bu yana gümrük kapılarında toplam 30 ton 100 kilogram uyuşturucununele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi sınır kapılarında da zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. ‘Yüzyılın küresel felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadele, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizi ve toplumumuzu korumak için sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”