Ankara’da gözler bugün TBMM’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 119 gün aradan sonra partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan’ın yapacağı konuşmada iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Siyaset kulislerinde merak edilen başlıkların başında ise “Terörsüz Türkiye” süreci ve kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon krizi geliyor. Erdoğan’ın bu konulardaki son gelişmeleri değerlendirmesi, sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİ DE MASADA

Erdoğan’ın konuşmasında anayasa değişikliği tartışmaları, yeni yasama döneminde Meclis’in çalışma gündemi ve dış politikadaki gelişmelerin de yer alması öngörülüyor. Vereceği mesajların, önümüzdeki günlerde siyasetin gündemini şekillendirmesi bekleniyor.

AKP’DE ERDOĞAN HEYECANI

Grup toplantısı öncesinde TBMM’de hareketlilik erken saatlerde başladı. Erdoğan’ı dinlemek için Meclis’e gelen partililer salonda toplanırken, konuşma saatini bekleyen kalabalık sloganlar attı.

Şimdi gözler Erdoğan’ın kürsüden yapacağı açıklamalarda. Özellikle “Terörsüz Türkiye” süreci ve fon krizi konusunda nasıl bir tutum ortaya koyacağı, toplantının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.