Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen “Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü İmza Töreni”ne katıldı. Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen protokol kapsamında, genç avukatlara finansal destek sağlanacak.

Tunç: “Avukat yoksa savunma da yok”

Yargının üç temel unsurundan birinin avukatlar olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, avukatların olmadığı bir sistemde savunma hakkı ve bağımsız yargıdan söz edilemeyeceğini belirtti. Protokolün hazırlanma sürecinde ilgili kurumlarla kapsamlı istişareler yapıldığını aktaran Tunç, genç avukatlara yönelik kredi destek paketinin detaylarını da paylaştı.

Tunç, “İlk beş yılını doldurmamış avukatlarımız, 6 ay ödemesiz, sabit veya değişken faizli, teminatsız ve piyasa faiz oranlarının altında kredilerden yararlanabilecek. Ancak deprem bölgesindeki meslektaşlarımız için kıdem şartı aranmaksızın bu imkân sunulacak. Orada pozitif ayrımcılık uyguluyoruz” dedi.

Destek tutarı 5 milyar TL’ye çıkarıldı

Bakan Tunç, başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlenen destek paketinin gelen yoğun talepler üzerine 5 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Tunç ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması ve hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesine dair birçok hedef bulunduğunu ifade etti.

Avukatlık Kanunu ve vergi düzenlemeleri gündemde

Avukatlık Kanunu’nun günün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Bakan Tunç, kamu avukatlarının özlük hakları ile zorunlu müdafilik ve vekâlet hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılması konularında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bağlı çalışan avukatlar için mesleğe uygun bir ücret sistemi oluşturulmasının da hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

TBB Başkanı Sağkan: “Adalete erişim kolaylaşacak”

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise protokol sayesinde genç avukatların mesleğe daha güçlü adımlarla başlayabileceğini vurgulayarak, bu desteğin aynı zamanda vatandaşların adalete erişimini de kolaylaştıracağını ifade etti. Sağkan, 2023’te yürürlüğe giren yasa sayesinde bu tür finansal desteklerin yasal dayanağa kavuştuğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen protokole imza attı.