Olay, dün öğle saatlerine Metris bağlantı yolu Bayrampaşa sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü ve taksi şoförü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs şoförü taksinin önünü keserek aracından indi. Bu sırada taksideki kadın ve oğlu korkarak araçtan inip, uzaklaştı. Minibüs şoförünün hakaretler ederek saldırdığı taksiden inen müşteriler olay yerinden uzaklaşırken o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: DHA