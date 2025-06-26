Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın trafik güvenliğini sağlama ve vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma görevini titizlikle yürüttüğü belirtilerek, radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM’den Açıklama: "Radarlar Aktifti, Ceza Yağdı"

Açıklamada, 21 Haziran 2025 tarihinde Çorum’da gerçekleştirilen bir düğün merasimiyle bağlantılı olarak ortaya atılan iddialara şöyle yanıt verildi:

"Çorum ilinde 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergahında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır."

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, iddia edilen tarihte ve güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamuoyuna Uyarı: Bilgi Kirliliğine Dikkat

DMM, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı uyararak, yalnızca resmî kurumların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. Kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili manipülatif haberlerin, dezenformasyonun bir parçası olduğu ve hukuki süreçlerin takip edileceği bildirildi.