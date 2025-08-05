Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İçkale yerleşkesinin kuzeydoğusunda yer alan ve M.S. 4. yüzyılda Romalılar tarafından yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, Türkiye'nin en eski yapılarından biri olma özelliğini taşıyor.

Depremler sonrası büyük hasar gören yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2023 yılı Temmuz ayında restorasyona alındı. Bu süreçte kilisenin çatısı, geçmişte yaşanan hasar nedeniyle açık kalan kubbe kısmı da dahil olmak üzere koruma altına alındı. Yaklaşık 14 metre çapında ve 40 metre çevre genişliğindeki şeffaf kubbe, vinç yardımıyla yerleştirildi.

Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, tamamlanan restorasyon hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Saint George Kilisesi, İçkale Müze Kompleksi’nde yer alan 14 tescilli yapıdan biridir. 6 Şubat depremlerinden sonra çatlamalar ve statik bozulmalar meydana geldi. Hızla restorasyon sürecine başladık. Şu anda tüm çalışmalar tamamlandı. Kilisemiz 10 Ağustos’ta açılacak ve daha önce olduğu gibi sanat galerisi ve sergi salonu olarak kullanılmaya devam edecek.”

Sanat Galerisi ve Sergi Salonu Olarak Hizmet Verecek

Deprem öncesinde de kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Saint George Kilisesi, Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip. Kilisenin yeniden kullanıma açılması, hem yerli hem de yabancı turistler için bölgenin çekiciliğini artıracak.