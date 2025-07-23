Komşu ülke Bulgaristan, Türkiye ile olan sınır geçişlerini kolaylaştırmak adına Türk vatandaşları için vize başvuru sürecinde yeni düzenlemelere gittiğini duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşları için vize başvurularında prosedürler sadeleştirildi. Yeni uygulamayla birlikte başvuru değerlendirme süresi kısaltılırken, sık seyahat edenler için çok girişli vize verilmesinin önü açıldı. Özellikle iş, turizm ve aile ziyareti gibi kısa süreli başvurularda belgelerin azaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, bu adımın iki ülke arasındaki turizm ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Bulgaristan'a gitmek isteyen Türk vatandaşları, artık daha hızlı ve kolay bir süreçle vize alabilecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Detaylı bilgilendirme için Bulgaristan Konsolosluklarının resmi internet siteleri üzerinden duyuruların takip edilmesi öneriliyor.