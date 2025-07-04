Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları yaklaşan sıcak hava dalgasına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında başkentte hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Açıklamada, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Olası acil durumlarda Başkent 153 hattının aktif olarak hizmet vereceği belirtilirken, Büyükşehir yetkilileri, başkentlilere bol su tüketmeleri ve aşırı sıcaklarda serin alanlarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.