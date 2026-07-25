Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği temaslarla dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Başkan Esma Ersin'in ev sahipliğinde düzenlenen görüşmelerde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen kamu yöneticileri, inanç önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri bir araya geldi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün korunması, cemevlerinin mevcut ihtiyaçları, yerelde yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik ortak projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

GENİŞ KATILIMLI TEMASLAR

Program kapsamında Caferi Âlimler Birliği (CABİR) Genel Başkanı Elan Tan, CABİR Iğdır Başkanı Belhül Salman ve beraberindeki heyet, Sücaeddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan ile Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karataş, Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan ve beraberindeki heyet, Gülpınar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Saltmış Sarısu ve heyeti ile AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ve beraberindeki heyet Başkan Ersin'i ziyaret etti.

Bunun yanı sıra Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Budakdere, İnhisar, Kırızlar ve Eynekaraağaç mahalle muhtarları, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile Şube Müdürü Sedat Yazıcıoğlu, Cem Vakfı Malatya Şubesi yöneticileri, Arnavutluk Elbasan Büyük Tekkesi Postnişini Hacı Baba Admir Muçodemi ile Amasya Merkez Cem Vakfı Şubesi Baba İlyas Cemevi Başkanı Haydar Kılıç Dede ve Hamdullah Yanık Dede de Başkanlıkta temaslarda bulundu.

GÜNDEMDE CEMEVLERİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VARDI

Görüşmelerde cemevlerinin daha etkin hizmet sunabilmesi için yürütülen çalışmalar, Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik projeler, yerel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaretlerde, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve farklı paydaşlarla koordinasyonun artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

İSTİŞARE VURGUSU

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplumun farklı kesimleriyle kurduğu diyaloğu güçlendirmeyi sürdürürken, kamu kurumları, inanç önderleri, sivil toplum kuruluşları ve cemevi temsilcileriyle düzenli istişare mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor. Başkanlık, bu kapsamda gerçekleştirilen temasların hem cemevlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesine hem de ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

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