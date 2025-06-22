YKS’nin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirten Yerlikaya, 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla aktif olarak görev yaptığını bildirdi.

“Görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm polis ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum” diyen Bakan Yerlikaya, sınav sürecinde hiçbir güvenlik zaafiyetinin yaşanmadığını vurguladı.

"YKS Tüm Öğrencilerimiz İçin Hayırlı Olsun"

Ali Yerlikaya açıklamasında, YKS sürecine emek veren öğrenci, veli ve öğretmenlere de başarı dileklerini iletti. Bakan, 2025 yılı sınavlarının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.