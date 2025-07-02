Bölgeye Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 drone ve 52 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı da bir kurtarma helikopteriyle destek sağladı. Jandarma Genel Komutanlığı ise 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleriyle arama çalışmalarına katıldı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 İHA, 2 araç ve 5 personel, 112 Acil Sağlık ekipleri ile AKUT da 2 araç ve 10 personel ile operasyonlarda görev alıyor.

Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.