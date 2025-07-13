Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardından geleneksel hâle gelen “Birlik Aşı Aşure” etkinliğini bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Binlerce Ankaralının ilgi gösterdiği etkinlik, sema gösterisi ve sevilen sanatçılar Sabahat Akkiraz, Erdal Beyazgül, Gökhan Kılıç ile Ersin Perçin’in konserleriyle başladı. Etkinlikte BELPA Mutfak’ta hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Mansur Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. “Paylaşmak, aynı zamanda dayanışmanın en güçlü ifadesidir” diyen Yavaş, Kerbela’nın insanlık tarihindeki yerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Kerbela’nın Acısı Hâlâ İçimizde Taze”

“Tarihin en kanlı ve en yürek burkan olaylarından biri olan Kerbela’dan bu yana 1345 yıl geçmesine rağmen yaşanan acı hâlâ taptaze” diyen Başkan Yavaş, “Hz. Hüseyin’in ve yakınlarının maruz kaldığı zulüm, insanlığın hafızasında derin izler bırakmıştır. O gün, Peygamberimizin sevgili torunu, Hz. Ali’nin evladı Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi, susuz bırakılarak hunharca katledildi. Bu, tarih boyunca benzeri görülmemiş bir vahşettir” dedi.

“Alevi-Bektaşi Canlarımızın Direnci Saygıyı Hak Ediyor”

Kerbela olayının ardından Alevi-Bektaşi inancında tutulan 12 günlük Muharrem orucunun önemine de değinen Yavaş, “Canlarımız, Hz. Hüseyin’in adalet ve direniş çizgisini yaşatmak, çocuklara yapılan zulmü unutturmamak ve haksızlığa karşı durduklarını göstermek için bu orucu tutar. Gösterişten uzak, derin bir yasla yerine getirilen bu ibadetin kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.