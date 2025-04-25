AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’e büyük bir ilgi vardı. Ziyaretçiler, Anıtkabir’i 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret etti ve toplamda 236 bin 574 kişi Anıtkabir’i gezdi. Bu yoğun ilgi, bayramın anlam ve önemine uygun olarak büyük bir katılım sağladı.

Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesine göre, Anıtkabir'e yılın ilk üç ayında da yoğun ilgi gösterildi. Ocak ayında 307 bin 830, Şubat ayında 218 bin 495 ve Mart ayında ise 220 bin 139 kişi, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti. Bu ziyaretlerin, halkın Atatürk’e olan bağlılığını ve saygısını gösterdiği ifade ediliyor.

Anıtkabir, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları, bayramda bir araya getirerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu kutlayan önemli bir mekan olma özelliğini bir kez daha gösterdi.