İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 20 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 33'ünün tutuklandığını açıkladı. 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

FETÖ'nün sözde güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin;

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilere yönelik adli işlemler ise sürüyor.

2025'te Bilanço: 910 Tutuklama

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içerisinde yürütülen FETÖ operasyonlarında toplam 910 kişinin tutuklandığını, 1006 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kasteden her yapıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: DHA