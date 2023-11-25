Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde Ömer Işık ile Emine Işık'ın yaşadığı iki katlı ahşap evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangın büyüyüp, alevler binayı sardı. Yangına uykularında yakalanan Işık çifti yoğun duman ve alevler nedeniyle evlerinden çıkamadı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan ev itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evdeki Emine-Ömer Işık çifti hayatlarını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.