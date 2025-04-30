ŞEHİR HASTANESİ- ETLİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MUHTELİF KLİNİKLER İHTİYACI 16 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/546235

1-İdarenin a) Adı : ŞEHİR HASTANESİ- ETLİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : VARLIK MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ 3/5 06170 YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3127970000-750243 - 3127970000 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF KLİNİKLER İHTİYACI 16 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Klinikler İhtiyacı 16 Kalem Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ETLİK ŞEHİR HASTANESİ-TIBBİ SARF ANA DEPO ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaç listesinde belirtilen tüm malzemeler yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra ilgili deponun siparişine müteakip tek seferde veya peyder pey siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. Teslim programı İdareden kaynaklı sebeplerle, zorunlu olması durumunda İdare tarafından değiştirilebilir. Değişiklik yükleniciye 2 gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. d) İşe başlama tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ETLİK SEHİR HASTANESİ KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLİK SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: ÜTS Belgesi 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: ÜTS Kayıt Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

Numune 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: İhale teknik şartnamelerinde istenen diğer belgeler. 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



