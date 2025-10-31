(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/618 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/618 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Akçam Sokak 3 kapı numaralı İrem Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 8 nolu taşınmaz tapu kaydında, Pursaklar Mahallesi, 95298 ada, 7 parselde kayıtlı, 508,00 m² yüzölçümlü, 64/508 arsa paylı, kat irtifakı olan 3. normal kat, 8 nolu meskenin bulunduğu bina yaklaşık 24-25 yıllık bina olduğu,bodrum+zemin+3 normal katlardan oluştuğu fiili durumda 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-koridor ve 2 balkondan oluştuğu, ısınma sistemi doğalgaz kombili sistem olduğu, net faydalı kullanım alanı 94 m², 2 adet balkon toplam alanı 8,00 m² olduğu, 1. Bodrum katta 7 m² kömürlük bulunduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Yunus Emre Mahallesi Akçam Sokak İrem Apartmanı No:3/8 Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 508,00 m2

Arsa Payı : 64/508

İmar Durumu :Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10/10/2025 tarih 88158 sayılı cevabi yazıda Pursaklar Belediye Meclisi’nin 06.05.2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, AnkaraBüyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2008 tarih ve 1576 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar 1. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, Yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat olarak belirlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin yollardan 5 m. komşu parsellerden 3 m. olduğu, yapı ruhsat tarihinin 26/10/1999 olduğu hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.