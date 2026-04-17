2025/937 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/937 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Demetgül Mahallesi, Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde), 121 numaralı Lalegül Apartmanında yer alan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında; Demetgül Mahallesi, 13835 ada, 15 parselde kayıtlı, 388,00m² yüzölçümlü, 12/416 arsa paylı, 1. kat, 1 nolu konutun bulunduğu bina; ikili blok nizam tarzda, betonarme karkas olarak 1 bodrum + zemin + 9 normal + çatı katlı inşa edildiği, 40-50 yıl yaş aralığında olduğu, asansör bulunduğu, otopark ihtiyacı sokak üzerinden karşılandığı, mesken projesine göre; salon, antre, 2 si salona açılan 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, yerinde 1 balkonu olan taşınmazın 1 odası ile mutfak arasındaki duvar kaldırılarak tek mekan haline getirilmiş, oda ile salon arasındaki bölücü duvarın üst kısmına camekan yapıldığı, meskende ısıtma sistemi bulunmadığı, net kullanım alanı 87,00m² 1 adet balkonun toplamı 3,00m² ölçüldüğübilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Demetgül Mahallesi Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde) Lalegül Apartmanı No:121/1 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 388,00 m2

Arsa Payı : 12/416

İmar Durumu :Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/04/2026 tarih 492000 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli 41560 ek nolu parselasyon planı kapsamında ayrık nizam 7 kat yapılaşma koşulları ile konut alanında kaldığı, yol boyu ticari teşekkül kararı kapsamında zemin katlarda ticaret yer alabileceği ve söz konusu ada parselde 1/1000 Ölçekli Demetevler Uygulama İmar Planı (71560 nolu) plan notlarının geçerli olduğu, ruhsat tarihinin 11/12/2007 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Demetgül Mahallesi, Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde), 121 numaralı Lalegül Apartmanında yer alan 2 nolu taşınmaz tapu kaydında; Demetgül Mahallesi, 13835 ada, 15 parselde kayıtlı, 388,00m² yüzölçümlü, 10/416 arsa paylı, 1. kat, 2 nolu konutun bulunduğu bina; ikili blok nizam tarzda, betonarme karkas olarak 1 bodrum + zemin + 9 normal + çatı katlı inşa edildiği, 40-50 yıl yaş aralığında olduğu, asansör bulunduğu, otopark ihtiyacı sokak üzerinden karşılandığı, mesken projesine göre ve yerinde; salon, antre, salona açılan 1 oda, mutfak, wc ve 1 balkondan oluştuğu, projesinden farklı olarak wc alanı küçültüldüğü, mutfak alanı büyüdüğü,meskende ısıtma sistemi bulunmadığı, net kullanım alanı 44,00m² 1 adet balkonun toplamı 3,00m² ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Demetgül Mahallesi Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde) Lalegül Apartmanı No:121/2 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 388,00 m2

Arsa Payı : 10/416

İmar Durumu :Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/04/2026 tarih 492000 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli 41560 ek nolu parselasyon planı kapsamında ayrık nizam 7 kat yapılaşma koşulları ile konut alanında kaldığı, yol boyu ticari teşekkül kararı kapsamında zemin katlarda ticaret yer alabileceği ve söz konusu ada parselde 1/1000 Ölçekli Demetevler Uygulama İmar Planı (71560 nolu) plan notlarının geçerli olduğu, ruhsat tarihinin 11/12/2007 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Demetgül Mahallesi, Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde), 121 numaralı Lalegül Apartmanında yer alan 3 nolu taşınmaz tapu kaydında; Demetgül Mahallesi, 13835 ada, 15 parselde kayıtlı, 388,00m² yüzölçümlü, 14/416 arsa paylı, 1. kat, 3 nolu konutun bulunduğu bina; ikili blok nizam tarzda, betonarme karkas olarak 1 bodrum + zemin + 9 normal + çatı katlı inşa edildiği, 40-50 yıl yaş aralığında olduğu, asansör bulunduğu, otopark ihtiyacı sokak üzerinden karşılandığı, mesken projesine göre; salon, antre, 2 si salona açılan 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 1 balkondan oluştuğu, salona açılan 2 oda arasındaki duvar kaldırılarak tek oda oluşturulduğu,meskende ısıtma sistemi bulunmadığı, net kullanım alanı 86,00m² 1 adet balkonun toplamı 2,50m² ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Demetgül Mahallesi Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi (408. Cadde) Lalegül Apartmanı No:121/3 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 388,00 m2

Arsa Payı : 14/416

İmar Durumu :Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/04/2026 tarih 492000 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli 41560 ek nolu parselasyon planı kapsamında ayrık nizam 7 kat yapılaşma koşulları ile konut alanında kaldığı, yol boyu ticari teşekkül kararı kapsamında zemin katlarda ticaret yer alabileceği ve söz konusu ada parselde 1/1000 Ölçekli Demetevler Uygulama İmar Planı (71560 nolu) plan notlarının geçerli olduğu, ruhsat tarihinin 11/12/2007 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:21

10/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.