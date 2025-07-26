Sayı : E.64927836-2025/14-Ceza Dava Dosyası

Müşteki , BİLİCİ PLASTİK ALÜMİNYUM YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Sanık ARMAĞAN GÜRÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme davası nedeniyle; Mutlu Mah. 398. Sok. No: 271 Mamak/ Ankara adresinde sanık ARMAĞAN GÜRÜN' e tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;CMK 195. maddesi ve İİK'nun 349. maddesi gereğince Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan savunmanızın alınması için 04/09//2025 tarih ve 11:05'te yapılacak olan duruşmaya mazeretsiz katılmadığınız taktirde; zorla getirilmenize karar verileceği gibi yokluğunuzda yargılama yapılarak, karar verileceği hususu sanık ARMAĞAN GÜRÜN'e ilanen tebliğ olunur.