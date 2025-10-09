ESAS NO : 2025/228 Esas

DAVALILAR : MEHMET AKAN (TC 17770090988)Yukarı Yahyalar Mah. 965 Sk. Kapı No: 3 Daire No: 1 - Yenimahalle Ankara Yenimahalle/ ANKARA

Davacı vekili dilekçesinde; 28/07/2023 tarihinde davalı Mert Mümessillik Tur.San ve Tic. Ltd Şti'nin maliki olduğu ve Mehmet Akan'ın sevk ve idaresindeki 06 M 4209 plakalı aracın müvekkilinin yolcu konumunda olduğu araca çarpması sonucu müvekkilinin yaralanmasına neden olduğunu, düzenlenen bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davalı araç sürücüsünün %100 oranında asli ve tam kusurlu bulunduğunu, müvekkilinin ağır şekilde yaralandığını ve vücudunda bir çok kırıklar oluştuğunu, bir çok ameliyat geçirdiğini bu nedenle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile HMK 107 kapsamında belirsiz alacak davası olarak şimdilik 100.00TL sürekli iş görmezlik tazminatının kaza tarihi olan 28/07/2023 tarihinden itibaren avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurarak bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.