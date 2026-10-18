İstanbul'da çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından kaybolan Ahmet Derin, Haşim Ciritoğulları ve Murat Babacanov'u bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

AFAD, İBB İtfaiyesi, JAK ve PAK ekiplerinin kayıp iki kişiyi bulmak için Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. Diğer yandan dere yatağındaki riskli binaların yıkımına da devam ediliyor. Ayazağa'da sürdürülen çalışmalar dronla görüntülendi. (DHA)