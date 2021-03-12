Zulu Kralı Goodwill Zwelithini hayatını kaybetti

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika’da diyabet tedavisi nedeniyle bir süredir hastanede olan 72 yaşındaki Zulu Kralı Goodwill Zwelithini bu sabah hayatını kaybetti.
Güney Afrika’da diyabet tedavisi nedeniyle bir süredir hastanede olan 72 yaşındaki Zulu Kralı Goodwill Zwelithini bu sabah hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, diyabet hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede olduğu bilinen Kral Zwelithini’nin durumunun aniden kötüleştiği ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Zulu Krallığı’nın en uzun süre koltukta kalan monarkı olan 72 yaşındaki Zwelithini 1968’de taç giymişti. Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulular, sömürgeci güçlere karşı verdiği mücadelelerle biliniyor.
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