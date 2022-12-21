Zuhal Olcay’dan Kent Orkestrası ile unutulmaz konser

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Zuhal Olcay, kurulduğu 1989’dan bu yana; klasik, pop caz, yerli yabancı pop, müzikaller, film müzikleri ve dünya müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuvarı bulunan İBB Kent Orkestrası ile aynı sahnedeydi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki buluşma, müzikseverler için unutulmayacak bir geceye dönüştü.

Şef Üstüner Büyükgönenç’in yönetimindeki Kent Orkestrası ile dünden bugüne klasikleşmiş şarkıları seslendiren Zuhal Olcay, konserinin ilerleyen bölümlerinde orkestranın solistlerinden Bülent Tekakpınar ile de düet yaptı. Salonu dolduran müzikseverlerin, Zuhal Olcay’a hep bir ağızdan eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan konser sırasında salona giren sevimli kedi, Zuhal Olcay’ın da dikkatini çekerek organizasyona renk kattı.

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