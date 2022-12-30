ZUHAL ARDA VE ZEYNEP IŞIK KURAL’DAN ‘İKİMİZİN GÖZÜYLE’ SERGİSİ: YAĞLI BOYANIN SUYLA DANSI

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Ressam kardeşler Zuhal Arda ve Zeynep Işık Kural’ın “İkimizin Gözüyle” isimli sergisini ziyaret etmek için son tarih 1 Ocak. Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte, resimlerimde hem yağlıboyayı hem akriliği hem de suluboyayı bir arada kullandığını belirten Zuhal Arda, eserleri hakkında “Yağlıboyanın suyla dansı diyebiliriz resim benim için” dedi. Sergide 58 eseri bulunan Zeynep Işık Kural’ın ise bir eseri karışık teknik iken diğerleri suluboya.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ressam kardeşler Zuhal Arda ve Zeynep Işık Kural’ın birlikte açtığı “İkimizin Gözüyle” isimli sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu’nda Ankaralı sanatseverlerle buluştu. 90 eserin yer aldığı sergideki 32 eser, aynı zamanda emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Zuhal Arda’ya ait. 58 eser ise emekli bankacı Zeynep Işık Kural’ın üretimi.

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“BENİM RESİMLERİMİN MEVSİMİ YOK”

Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte, resimlerimde hem yağlıboyayı hem akriliği hem de suluboyayı bir arada kullandığını belirten Arda, eserlerine dair şunları söyledi:

“Yağlıboyanın suyla dansı diyebiliriz resim benim için. Çok rastlantısal ögeler var benim resimlerime bakarsanız eğer. Bir de hayatın rastlantısallığıyla eşanlamlı. Ama geçmişten gelen, kendi geleneklerimizden kültürümüzden gelen bir objeyi de bu rastlantısal ögeler, bu lekesel rastlantısallıkların içine yerleştiriyorum. Mesela atlar. Atlar Türk kültüründe çok önemli. Mesela kartal motifi çok önemli benim için. Kelebek, kısa ömürlü olmasına rağmen özgürlük ve barış ifade ediyor benim için. Bunlar resimlerimde var. Dolayısıyla benim resimlerimin mevsimi yok. Dağ başında mı sıcak bir havada mı soğuk mu onu anlayamıyorsunuz. Bunu özellikle yapıyorum, bakanın hayal dünyasına kalsın. Kendi neyi algılamak isterse onu algılasın diye. Bu benim için çok önemli, bakanın kendi hayal dünyasından bir şeyler bulabilmesi.”

“DAĞINIK, RASTLANTISAL LEKELER…”

“Benim tekniğim bu şekilde dağınık, rastlantısal lekeler var. Renkçi diyebiliriz bana” diyen Arda, eserlerindeki lekelerin içine güneş, kelebek gibi somut ögeleri eklediğini söyledi. Arda şöyle devam etti:

“Suluboyalarımda da yine rastlantısal ögeler çok fazla ama onun yanında mesela kış çiçeklerini çok sevdiğim için kış çiçekleri tabloları da var. Çünkü onların o masumiyetini, o saflığını, o berraklığı, o güzelliğini, sadeliğini çok seviyorum. O yüzden de çok fazla kış çiçekleri var. Kar var, karı çok severim.”

“ÖLENE KADAR YAPILABİLECEK BİR ŞEY. HALA DEVAM EDİYORUM, SANATA DEVAM”

Öğretim üyeliğini de ressamlığı da çok sevdiğini ifade eden Arda, sanat yolculuğuna dair şunları söyledi:

“Ben emekli öğretim üyesiyim. En son Gaziantep Üniversitesi’nden emekli oldum. Hala yüksek lisans, doktora danışmanlıklarım devam ediyor. Öğrencilerle birlikte olmayı da çok seviyorum hala onlarla çalıştığımız bir atölyemiz var. Emekli oldum ama ne öğretim üyeliğini bıraktım ne de resim yapmayı bıraktım. Ölene kadar yapılabilecek bir şey. Hala devam ediyorum, sanata devam.

Bu benim 17’inci kişisel sergim. Yüz tane kadar karma sergiye katıldım. Bunların içinde yedi tanesine yurtdışından davetli olarak gittim, uluslararası. Üç tane yurtdışında büyük müzelerde suluboyam var kabul edilen. Biri Meksika müzesinde bir tanesi de İtalya’da. Bir de Kıbrıs’ta var geçen yıl kabul edilen. Ondan çok büyük gurur duyuyorum açıkçası. Bu çok güzel bir şey çünkü bu dünya sonlu, yaşamımız da sonlu. Ama bizden kalan, bir müzede yıllar yıllar sonra orayı gezen insanlar o resimle ilgili bakacaklar ve bir şeyler hissedecekler. Bu benim için önemli.”

“DENİZİN VE TEKNE DÜNYASININ BENİM İÇ DÜNYAMDA YARATTIĞI SOYUTLAMALAR VAR”

Sergide 58 eseri bulunan Zeynep Işık Kural’ın ise bir eseri karışık teknik iken diğerleri suluboya. Kural, eserlerinde dikkat çeken deniz temasına dair şunları söyledi:

“Benim eşim yelkenle uğraştığı için bir teknemiz var yazları çokça tekne üzerinde kalıyoruz. Zaman zaman o tekne yarışlarına gidiyor. Hem o yarışlardan gelen görüntülerden esinlenmeler var resimlerde hem de o denizin ve tekne dünyasının benim iç dünyamda yarattığı soyutlamalar var. Daha çok bu soyutlama temalarında da oradan esinlenmeler oluyor mutlaka.”

“BU SERGİNİN EN BÜYÜK HEYECANI ABLAMLA BERABER AÇIYOR OLMAM”

Ablasıyla birlikte sergi açmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Kural şunları söyledi:

“Ben emekli olduktan sonra hobi amaçlı başladım. Bankacıydım aslında. Öncesinde de hep resimle ilgim oldu ama hani hep böyle ciddi bir zaman ayırarak motivasyonla yapmam emekliliğimden sonra.

Bir on yıldır çalışıyorum. Suluboyayı çok sevdim. Diğer teknikleri de denedim. Akrilik boyayla çalışmalarım da var ama çoğunlukla suluboya çalışıyorum. Çok keyif alıyorum inanılmaz güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Benim için büyük bir motivasyon, sanatla uğraşmak kendinizi böyle renklerle içinizdeki desen duygusuyla ifade edebilmek çok büyük bir şans.

Çalışıyorsunuz kendiniz için bir şeyler üretiyorsunuz ama bir aşamaya geldiğinde o birikimlerinizi de birileriyle paylaşmak istiyorsunuz. Sergiler bunun için bir vesile. Uluslararası Suluboya Derneği üyesiyim, karma sergilerde çokça eserim oldu. Daha öncesinde üç kişisel sergim var. Bu serginin en büyük heyecanı ablamla beraber açıyor olmam.”

Sergiyi iki kişi açtıkları için ismini “İkimizin Gözüyle” koyduklarını ifade eden Kural, şöyle konuştu:

“Bazen şöyle şeyler olur özellikle böyle ortak yapılan çalışmalarda aynı temayı çalışırız biz. Doğaya gitmek zor ama bir doğa resmini alır da fotoğrafı karşınıza koyarsınız, çalışırsınız o resmi, hepsi bambaşka çıkar. Herkesin gözüyle farklı gözükür. Bu da Zuhal Arda ve benim gözümüzle olduğu için serginin adı da böyle oluştu.”