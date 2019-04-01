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1 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Zuckerberg’in Facebook paylaşımları yok oldu
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook paylaşımlarının, şirketi hakkında önemli bilgiler içerdiği gerekçesiyle silindiği iddia edildi.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook paylaşımlarının, şirketi hakkında önemli bilgiler içerdiği gerekçesiyle silindiği iddia edildi.
Teknoloji Haberleri

Zuckerberg’in Facebook paylaşımları yok oldu

Editör Editör

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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook paylaşımlarının, şirketi hakkında önemli bilgiler içerdiği gerekçesiyle silindiği iddia edildi.

Business Insider sitesi, Zuckerberg’in geçmişte paylaştığı bazı Facebook paylaşımlarının birkaç yıl önce silindiğini; kamuya açık olan mesajların şirketin önemli bilgilerini içerdiği için Facebook tarafından yok edildiğini yazdı.

Konuyla ilgili Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da söz konusu paylaşımların teknik bir arıza nedeniyle yanlışlıkla silindiği, yeniden kurtarılma garanti olmayacağı için de paylaşımlarla ilgili geri yüklenme çalışması yapılmadıği ifade edildi.

Haberde, kaybolan paylaşımlar arasında Instagram’ın satın alınması gibi şirketin yakın geçmişi ile ilgili kritik bilgiler bulunduğu iddia edildi.

Haber sitesi, kaybolan paylaşımların 2006-2009 yılları arasında Zuckerberg tarafından kamuya açık bir şekilde paylaşıldığı, bu paylaşımların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceğini yazdı. 

Ayrıca, Facebook patronunun 2007 – 2008 yılları arasında sosyal paylaşım sitesinde sıkça paylaşımda bulunduğu, buna rağmen söz konusu yıllar arasında hiçbir paylaşımın görünür olmadığının altı çizildi.

Facebook sözsücü ise haber sitesine, toplam kaç paylaşımın silindiği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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