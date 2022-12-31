Zübeyde Hanım Konukevi’nde yılbaşı yemeği

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için hizmete sunduğu Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde düzenlenen yeni yıl yemeğine katıldı. Programda, YENİMEK aşçılık ve pastacılık kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler ikram edilirken 100’e yakın konukevi sakini de sohbet edip keyifli saatler geçirdi.

“Konukevimiz en değerli yatırımımız”

Konukevinin binlerce vatandaşa hizmet verdiğini kaydeden Başkan Yaşar, “14 yılda havuzundan kreşine, kültür merkezinden gençlik merkezine birçok tesisi yaparak hizmete açtık. Fakat konukevimizin önemi ve yeri bizim için çok farklı. İstedim ki bugün burada sizlerle bir sofra etrafında toplanarak büyük bir aile olduğumuzu gösterelim. Şu an ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı olabilirsiniz ama unutmayın ki bu zorlu süreç geçecek ve tekrar sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Burada sizleri misafir etmekten gurur duyuyorum. Senelerdir Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı, hatta yurt dışından gelen hemşerilerimizi konuk evimiz de misafir ediyoruz. Yeni yılınızı kutluyorum ve en yakın zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. İnşallah 2023 hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer” dedi.

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“Otelden bile rahat”

Başkan Yaşar’a teşekkür eden kanser hastaları da tesisin otelden daha konforlu olduğunu dile getirerek, “Başkanımıza bizi böyle güzel bir tesiste ağırladığı için teşekkür ederiz. Kanser sinsi bir hastalık. Kime ne zaman geleceği belli olmuyor. Tedavi süreci de maddi manevi çok zorlayıcı. Böyle bir hastalıkla mücadele ederken bir de kalacak yer derdine düşmek de ayrı bir sancılı süreç. Böyle bir yerde olmaktan dolayı mutluyuz. Gerçekten otelden bile rahat bir ortamda misafir ediliyoruz” diye konuştu.