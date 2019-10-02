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      Yaşam Haberleri

      Ankara’da fuhuş operasyonu

      Editör -
      Ankara'da 5 katlı binayı geneleve çevirip 30 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan...
      Yaşam Haberleri

      Roma dönemi ‘AYRILIK’ figürüne 50 bin ziyaretçi

      Editör -
      Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemi 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.
      Yaşam Haberleri

      Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

      Editör -
      Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Ericik mezrası sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefonla konuşmak için tepelere ve kayalara çıkarak yapabiliyor....
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