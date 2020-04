MUŞ Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan kadın polisler, halkın huzur ve güvenini sağlarken bir taraftan da koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor.





Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı birimlerde çalışan kadın polisler, gece gündüz demeden halkın huzur ve güveni için görev yapıyor. Kadın polisler, erkek meslektaşlarıyla birlikte her alanda aktif olarak görev alıyor.



Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kadın polisler, koronavirüse karşı alınan tedbirlerde de en önde mücadele veriyor. Sokağa çıkmaları yasak olan 65 üstü yaşındaki vatandaşlara yardıma koşan polisler, alınan kararların da uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.



Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Gülseren Baz, “Uygulama noktalarında erkek meslektaşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev almaktayız. Bizler için zorluğu elbette vardır ancak mesleğimizi severek yapıyoruz. Bu yüzden çok da zor gelmiyor. Her zaman, her yerde, 7/24, yağmur-çamur demeden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız” dedi.