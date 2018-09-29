Zorba kasırgası Peloponez sahillerini ve Kithira adasını sardı

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Yunanistan’ın birçok bölgesini etkilemeye başlayan tropik kasırga Zorba, Güney İon bölgesinde ve Peloponez’in güneybatısında bulunan Pilos bölgesinde 9.0 bofor şiddetinde rüzgâr, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla kendini hissettirdi.

Kasırga birçok yerde elektrik kesintisine neden oldu. Meteoroloji merkezinin son değerlendirmesine göre Zorba’nın geçmeyeceği bölgeler Kuzey İon, Epir ve Batı Makedonya bölgeleri olarak açıklandı.

Kasırgadan etkilenmeyeceğine inanılan Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri ise bu doğa olayıyla Pazar günü karşı karşıya gelecekler.

Kasırganın Attika bölgesine bugün öğleden sonra ulaşması bekleniyor.

AccuWeather’in deneyimli meteoroloğu T. Ros “Girit’in kuzey ve batı sahilleriyle Yunanistan’ın güneyindeki adalarda çok belirgin bir şekilde baş gösterecek olan kasırganın Türkiye’nin güneybatı sahillerini de vurması bekleniyor” dedi.

Kasırganın zirve noktasının Cumartesi öğleden sonradan Pazartesi’ye kadar süreceğine inanılıyor.

Pire ve Rafina limanlarından Oniki Adaya ve Kiklades Adalarına seferler iptal edildi, Saronikos Adalarına sefer yapan gemiler limanda bağlı kaldı. Rio-Antirio seferleri iptal edildi. Bu alışılmamış doğa olayı karşısında devlet mekanizmasının hazır olduğu duyurdu.

Yunanistan’ın üzerinden Türkiye’ye geçmesi beklenen tropik kasırga, Cuma günü İon Denizi’nin doğusunda belirmeye başlamıştı.

Atina Meteoroloji Merkezi’nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attika’nın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan Zorba, Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistan’ın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Girit’i saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizi’ne, daha sonra da Türk sahillerine ulaşacak.